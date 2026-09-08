Łódź Potrącenie na autostradzie. Nie żyje 80-latek Anna Winiarska |

Statystyki dotyczące kar za śmiertelne wypadki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło kilka minut przed północą z 7 na 8 września na autostradzie A1 w kierunku Katowic na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie.

- Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BYD 31-letni mieszkaniec Opola potrącił mężczyznę przechodzącego w miejscu do tego niedozwolonym. Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu - informuje Aneta Wlazłowska z zespołu prasowego radomszczańskiej policji.

Przeprowadzą sekcję

Policjanci ustalili tożsamość pieszego. - Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa - przekazała Wlazłowska.

Kierowca był trzeźwy. - Wszystkie czynności na miejscu zostały wykonane pod nadzorem prokuratora, który zadecydował również o przewiezieniu ciała do prosektorium celem wykonania niezbędnych badań - mówi rzeczniczka. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do warunków i własnych umiejętności.