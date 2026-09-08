Potrącenie na autostradzie. Nie żyje 80-latek
Do wypadku doszło kilka minut przed północą z 7 na 8 września na autostradzie A1 w kierunku Katowic na wysokości miejscowości Stobiecko Szlacheckie.
- Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BYD 31-letni mieszkaniec Opola potrącił mężczyznę przechodzącego w miejscu do tego niedozwolonym. Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu - informuje Aneta Wlazłowska z zespołu prasowego radomszczańskiej policji.
Przeprowadzą sekcję
Policjanci ustalili tożsamość pieszego. - Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa - przekazała Wlazłowska.
Kierowca był trzeźwy. - Wszystkie czynności na miejscu zostały wykonane pod nadzorem prokuratora, który zadecydował również o przewiezieniu ciała do prosektorium celem wykonania niezbędnych badań - mówi rzeczniczka. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach i dostosowanie prędkości do warunków i własnych umiejętności.