Ciało starszej kobiety w stawie

Do zdarzenia doszło w powiecie kutnowskim Źródło: Google Maps

Tragedia w miejscowości Skłóty pod Kutnem (Łódzkie). W stawie znaleziono zwłoki starszej kobiety. Obecny na miejscu lekarz nie wykluczył udziału osób trzecich. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia prokuratura.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w miejscowości Skłóty niedaleko Krośniewic. Służby otrzymały informację o zwłokach kobiety odnalezionych w stawie.

Prokuratorskie postępowanie

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin trwały policyjne czynności z udziałem prokuratora.

- Prowadzimy postępowanie w tej sprawie, przeprowadzona zostanie sekcja zwłok kobiety, która powinna dać odpowiedź, co było przyczyną jej śmierci. Obecny na miejscu lekarz nie wykluczył udziału osób trzecich, natomiast materiał przez nas do tej pory zgromadzony nie daje podstaw do tego, żeby stwierdzić, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił - przekazał w rozmowie z tvn24.pl szef Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, prokurator Andrzej Pankiewicz.

Sekcja zwłok kobiety odbędzie się w środę.