Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty

Do pierwszego z włamań doszło 31 października w jednym z domów w gminie Głuchów. Sprawcy ukradli złotą biżuterię. Kolejnego dnia policjanci ponownie otrzymali zgłoszenie o włamaniu z kradzieżą. Tym razem w domu w Skierniewicach.
- Kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu interwencji skierniewiccy kryminalni na terenie powiatu brzezińskiego zatrzymali dwóch mężczyzn poruszających się pojazdem, którym uciekali po włamaniu. Gdy sprawcy zorientowali się, że są śledzeni przez policyjny radiowóz, zaczęli wyrzucać przez okna samochodu skradzione przedmioty - podała młodszy aspirant Aneta Placek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Policjanci zatrzymali dwóch 47-latków. Obaj są mieszkańcami Łodzi.
Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.
- W związku z tym, że mężczyźni działali w recydywie, czyli tak zwanego powrotu do przestępstwa, grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności - poinformowała policjantka.
