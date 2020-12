Burmistrz nie przekazał danych mieszkańców poczcie. Śledztwo po wyborach, które się nie odbyły

- Pierwotne zawiadomienie, które złożyli łowiccy członkowie klubu "Gazety Polskiej", zostało złożone do Prokuratury Krajowej. Stamtąd trafiło, zgodnie z właściwością miejscową, do prokuratury w Łowiczu. Prokuratorzy łowiccy jednak przekazali ją do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, aby zapewnić transparentność i obiektywne śledztwo. Z Łodzi śledztwo trafiło do nas - wylicza Marzena Jabłońska, zastępca prokuratora rejonowego w Skierniewicach.