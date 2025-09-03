Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę. Są zarzuty

Policjanci we wtorek po południu zostali zaalarmowani, że w jednym z mieszkań w centrum Skierniewic doszło do awantury domowej. "Policjanci po dojechaniu na miejsce ustalili, że 35-letni mężczyzna mieszkaniec Skierniewic, wszczął awanturę ze swoją partnerką, grożąc jej śrutową bronią gazową" - przekazywała aspirant Katarzyna Kurkowska w komunikacie opublikowanym na stronie skierniewickiej komendy.
W momencie, kiedy 35-latek groził bronią, w lokalu były też córki zgłaszającej. Jedna z nich, siedmiolatka, została postrzelona w udo.
Dziecko zostało przetransportowane do jednego z łódzkich szpitali.
Zarzuty dla 35-latka
35-latek w chwili zatrzymania był pijany. Po tym, jak wytrzeźwiał usłyszał zarzuty.
- Usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i gróźb karalnych, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformowała w czwartek oficer prasowa skierniewickiej policji.
Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt.
