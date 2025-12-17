Powiedział, że jest w lesie, leżał bez sił. Uratowało go szczekanie psa

Szczekanie psa uratowało życie mężczyzny Źródło: KMP w Skierniewicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek (15 grudnia) około godziny 21 do służb wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że znajduje się w lesie i pilnie potrzebuje pomocy.

- Kontakt był utrudniony, a zgłaszający zdołał jedynie przekazać, że przebywa gdzieś w terenie leśnym. Po analizie zgłoszenia policjanci ustalili, że mężczyzna może znajdować się pomiędzy Makowem a Płyćwią. Natychmiast podjęto decyzję o skierowaniu w to miejsce wszystkich dostępnych sił policyjnych oraz jednostek ochotniczej straży pożarnej z okolicznych miejscowości - informuje młodszy aspirant Aneta Placek, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Szczekanie psa uratowało mężczyznę Źródło: KMP w Skierniewicach

Mężczyzna był wychłodzony i przemoczony. Zanim zadzwonił na numer alarmowy, wpadł jeszcze do rzeki.

Ratownicy rozpoczęli przeszukiwania terenu. Przełom w poszukiwaniach nastąpił dzięki psu, który był przy mężczyźnie.

Szczekanie psa uratowało mężczyznę Źródło: KMP w Skierniewicach

Gdy opadł z sił, pies zaczął szczekać

- Poszukiwany wyszedł na spacer, niosąc zwierzę w wiklinowym koszyku. Gdy opadł z sił, pies zaczął szczekać. To właśnie ten dźwięk usłyszeli strażacy, którzy skierowali się w jego stronę. Już w ciągu pierwszej godziny poszukiwań jeden z druhów natrafił na leżącego, skrajnie wyziębionego mężczyznę. Znajdował się w leśnych bagnach na terenie miejscowości Płyćwia, około 700 metrów od najbliższych zabudowań - opisuje policjantka.

Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników medycznych, a następnie został przetransportowany do szpitala. Pies natomiast został oddany pod opiekę matki mężczyzny.

OGLĄDAJ: TVN24