Na jednej posesji 16 martwych psów, 48 "w skrajnie nieodpowiednich warunkach"

Interwencję przeprowadzili w czwartek wieczorem policjanci ze Skierniewic po zgłoszeniu od fundacji zajmującej się pomocą zwierzętom. Jej przedstawiciele powiadomili służby, że psy przebywające na jednej z posesji w gminie Bolimów mogą być w bardzo złym stanie, a w garażu mogą znajdować się martwe zwierzęta.

14 martwych psów

Jak poinformowała w piątek rano Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, funkcjonariusze znaleźli na miejscu 16 martwych psów. Na terenie posesji znajdowało się również 48 żywych czworonogów, przebywających "w skrajnie nieodpowiednich warunkach".

"Na miejscu obecny był Powiatowy Lekarz Weterynarii, który ocenił stan zwierząt oraz warunki ich przetrzymywania. Po przeprowadzonej kontroli podjął decyzję o natychmiastowym odebraniu wszystkich 48 psów. W działaniach uczestniczyła także burmistrz miasta i gminy Bolimów, która brała udział w czynnościach związanych z zabezpieczeniem zwierząt" - przekazała policja.

Właścicielowi zwierząt grozi więzienie

Interwencja trwała jeszcze w piątek rano. Policjanci zabezpieczają teren posesji, ponieważ psy są sukcesywnie wywożone i przekazywane pod opiekę fundacji oraz schroniska.

Policja nie podała jeszcze informacji, do kogo należały zwierzęta oraz o ewentualnym zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za stan przetrzymywanych zwierząt. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do pięciu lat więzienia.