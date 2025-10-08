Pożar autokaru na S8, podróżowały nim dzieci

Do pożaru doszło w środę około godziny 8 na drodze ekspresowej S8 w pobliżu Rawy Mazowieckiej.
Autokarem podróżowało 52 dzieci z opiekunami. Awarii najprawdopodobniej uległ silnik. Doszło do pożaru komory. Ogień przeniósł się dość szybko na tylną część pojazdu.
- Doszło najprawdopodobniej do zapalenia się silnika. Wszystkie osoby opuściły w porę autokar. Nikt nie ucierpiał - podała aspirant Agata Krawczyk, oficer prasowy policji w Rawie Mazowieckiej.
Jak podaje portal erawa.pl, podróżni zostali przetransportowani do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy, gdzie wójt gminy wraz sołtysem zapewnili im ciepły posiłek i opiekę.
