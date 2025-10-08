Logo strona główna
Łódź

Pożar autokaru na S8, podróżowały nim dzieci

1-autokar
Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie)
Źródło: Google Earth
Pożar autokaru na drodze ekspresowej S8 w pobliżu Rawy Mazowieckiej (Łódzkie). W wyniku awarii silnika zapaliła się komora. Dzieci i ich opiekunowie w porę zdążyli się ewakuować. Nikt nie ucierpiał.

Do pożaru doszło w środę około godziny 8 na drodze ekspresowej S8 w pobliżu Rawy Mazowieckiej.

Autokarem podróżowało 52 dzieci z opiekunami. Awarii najprawdopodobniej uległ silnik. Doszło do pożaru komory. Ogień przeniósł się dość szybko na tylną część pojazdu.

Pożar autokaru na S8
Pożar autokaru na S8

- Doszło najprawdopodobniej do zapalenia się silnika. Wszystkie osoby opuściły w porę autokar. Nikt nie ucierpiał - podała aspirant Agata Krawczyk, oficer prasowy policji w Rawie Mazowieckiej.

Pożar autokaru na S8
Pożar autokaru na S8
Źródło: tvn24.pl

Jak podaje portal erawa.pl, podróżni zostali przetransportowani do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy, gdzie wójt gminy wraz sołtysem zapewnili im ciepły posiłek i opiekę.

pc

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl, erawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

