Pożar autokaru na S8, podróżowały nim dzieci

Do pożaru doszło w środę około godziny 8 na drodze ekspresowej S8 w pobliżu Rawy Mazowieckiej.

Autokarem podróżowało 52 dzieci z opiekunami. Awarii najprawdopodobniej uległ silnik. Doszło do pożaru komory. Ogień przeniósł się dość szybko na tylną część pojazdu.

- Doszło najprawdopodobniej do zapalenia się silnika. Wszystkie osoby opuściły w porę autokar. Nikt nie ucierpiał - podała aspirant Agata Krawczyk, oficer prasowy policji w Rawie Mazowieckiej.

Jak podaje portal erawa.pl, podróżni zostali przetransportowani do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy, gdzie wójt gminy wraz sołtysem zapewnili im ciepły posiłek i opiekę.

