Nastolatka zaatakowana w parku miejskim
Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w parku miejskim w Rawie Mazowieckiej. Jak informuje w komunikacie policja, doszło tam do napaści na małoletnią mieszkankę powiatu rawskiego. "Policjanci, pod nadzorem prokuratury, prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu oraz wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, a przede wszystkim konieczność ochrony małoletniej, na obecnym etapie nie przekazujemy szczegółowych informacji" - czytamy w komunikacie.
Małoletniej pomocy udzielali ratownicy medyczni
Adam Stępka z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego potwierdził, że w środę w późnych godzinach wieczornych zespół ratownictwa medycznego udzielał pomocy osobie małoletniej. - Została objęta pomocą medyczną i przewieziona do szpitala w Rawie Mazowieckiej. Ze względu na jej wiek oraz dobro śledztwa nie będę udzielać więcej informacji - zastrzegł.