W domu zobaczyła nieznajomego. Miał nóż

Mieszkanka Rawy Mazowieckiej rozpakowywała zakupy, kiedy usłyszała, że ktoś otworzył drzwi wejściowe do jej domu. W przedpokoju stał mężczyzna z nożem w ręku. Napastnik zaczął się z szarpać z kobietą i ranił ją w skroń. Sprawca został zatrzymany niedługo potem i trafił do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.