Podczas wyprzedzania uderzył w bok skręcającego motocykla. Jego kierowca i pasażerka w ciężkim stanie

Do koszyka zapakował alkohol i artykuły spożywcze, a następnie z towarem próbował uciec. 26-latka chciał zatrzymać ochroniarz. - Napastnik był jednak zdeterminowany do tego stopnia, że wyciągnął zza paska pistolet i zagroził jego użyciem - informuje policja z Lubina (woj. dolnośląskie). Mężczyzna został później zatrzymany. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.