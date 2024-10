Bił, kopał i rzucał psem. Po uderzeniu kijem zwierzę nie przeżyło

Zarzuty dla 27-latka

We wskazanym przez świadka miejscu, funkcjonariusze odkopali truchło psa rasy Jack Russell Terrier. Na miejscu przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady. Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali 27-letniego właściciela czworonoga.

Jak ustalono, mężczyzna bił, kopał i rzucał psem. Uderzył go też kijem, co doprowadziło do śmierci czworonoga. - Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Zarzuca mu się zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Został doprowadzony do prokuratora, który wobec 27-latka zastosował policyjny dozór - przekazała mł. asp. Daria Olczyk z policji w Kutnie. 27-latkowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.