Poślizg w sprawie adwokata od "trumien na kołach"

Rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że orzekająca w sprawie prawnika sędzia Anna Pałasz wystąpiła - zgodnie z obowiązującymi przepisami - do prezesa sądu z wnioskiem o przedłużenie obowiązującego terminu.

- Sędzia złożyła taki wniosek argumentując to skomplikowanym charakterem przedmiotowej sprawy. Prezes sądu wydłużył termin do 30 lipca tego roku - przekazuje sędzia Barczak.

Sędzia w trzech sądach

- Nie ukrywam, że jestem zaskoczony decyzją sądu. Podczas podawania ustnych motywów wyroku sędzia posiłkowała się bardzo obszernymi notatkami. Przelanie tego na papier wydawało się formalnością. Znamienne jest też to, że wyrok nie zapadł od razu po zakończeniu mów końcowych, tylko sędzia przez dwa tygodnie przygotowywała się do jego ogłoszenia - mówi pełnomocnik rodzin zmarłych kobiet, mecenas Karol Rogalski.

- Wiem, że orzeka w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, jest oddelegowana też do pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. To z kolei wymaga jej obecności na posiedzeniach w różnych miejscach i może wpływać na czas niezbędny do przygotowania uzasadnienia. Wszyscy, może poza oskarżonym, czekamy na to, żeby sprawa się już prawomocnie zakończyła - zaznacza prawnik.