Tragedia w szpitalu. Nie żyje 32-latka, ukarana pielęgniarka

Do zdarzenia doszło 20 stycznia. Jak podają lokalne media, 32-latka pochodząca z Ukrainy zgłosiła się do Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, miała problemy z oddychaniem i niskie ciśnienie krwi. Pacjentka nie została jednak przyjęta, bo miała usłyszeć, że jej stan nie wymaga pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym i została odesłana do lekarza w przychodni. Po kilku godzinach, gdy 32-latka trafiła na wizytę do przychodni, lekarz stwierdził, że ma zawał serca, a jej stan wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Karetką pogotowia trafiła ponownie do piotrkowskiego szpitala, ale na pomoc było już za późno, kobieta zmarła.

Rzecznik szpitala: doszło do naruszenia procedury

Do sprawy odniósł się w rozmowie z tvn24.pl rzecznik szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. - Po wpłynięciu skargi złożonej przez męża pacjentki hospitalizowanej w naszym szpitalu przeprowadzono postępowanie wyjaśniające dotyczące leczenia, w tym okoliczności odesłania pacjentki ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W wyniku tego postępowania ustalono, że doszło do naruszenia procedury obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, tj. nieprzeprowadzenia obowiązkowego triage’u przez pielęgniarkę, która w tym dniu pełniła dyżur w obszarze segregacji medycznej - przekazał Bartłomiej Kaźmierczak. I dodał: - W stosunku do pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci kary nagany z wpisem do akt. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające dotyczące całego procesu terapeutycznego pacjentki, od momentu przybycia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przekazania i hospitalizacji w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Szpital oczekuje na wyniki sekcji zwłok pacjentki.