Łódź

Ciężarówką bez prawa jazdy i z promilami

Kierujący ciężarówką miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie
Powiat piotrkowski (Łódzkie)
Źródło: Google Maps
Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego zatrzymali 51-latka kierującego ciężarówką, który spowodował kolizję na drodze krajowej numer 12. Mężczyzna prowadził pojazd bez odpowiednich uprawnień i miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

25 listopada około godziny 10.40 na drodze krajowej numer 12 w powiecie piotrkowskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego i osobowego. Na miejsce pojechał patrol policji.

Bez uprawnień do kierowania ciężarówką

Jak poinformowała młodsza aspirant Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, funkcjonariusze, w trakcie rozmowy z kierowcą ciężarówki, wyczuli od niego silną woń alkoholu. - Mężczyzna potwierdził, że spożywał napoje procentowe tego dnia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc drogą w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, przed skrzyżowaniem z ulicą Daleką, nie dostosował prędkości do warunków ruchu. W wyniku tego najechał na tył osobowego volvo, którego kierujący zatrzymał się na czerwonym świetle - zrelacjonowała policjantka. Jak dodała, 54-letni kierujący pojazdem osobowym został przewieziony do szpitala. Badanie trzeźwości kierowcy ciężarówki wykazało 1,9 promila alkoholu w organizmie. - Podczas sprawdzenia systemów policyjnych okazało się, że 51-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi - podała Daroch.

Kierujący ciężarówką miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie
Kierujący ciężarówką miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie
Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Samochód ciężarowy, którym jechał 51-latek, nie miał też aktualnych badań technicznych oraz polisy OC. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

