Łódź

Bus potrącił 15-latka. Droga zablokowana

Samochód potrącił 15-latka w Pabianicach
Do zdarzenia doszło w Pabianicach
Źródło: Google Earth
Poważny wypadek w Pabianicach (Łódzkie). Na rondzie przy ulicy 20 Stycznia bus potrącił 15-letniego chłopca. Pomocy udzielali mu świadkowie. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło około godziny 7.15 w Pabianicach. Służby otrzymały informację o potrąceniu pieszego.

Potrącony 15-latek

- Dostaliśmy zgłoszenie, że na rondzie przy ulicy 20 Stycznia miało miejsce potrącenie pieszego przez busa. Poszkodowany to chłopiec w wieku 15-lat. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana całkowicie - informuje podkomisarz Agnieszka Joachimek z policji w Pabianicach.

Samochód potrącił 15-latka w Pabianicach
Samochód potrącił 15-latka w Pabianicach
Źródło: KPP w Pabianicach
Samochód potrącił 15-latka w Pabianicac
Samochód potrącił 15-latka w Pabianicac
Źródło: KPP w Pabianicach

Chłopcu, zanim przyjechały służby, pomagali świadkowie. Dziecko trafiło do szpitala w Łodzi. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pabianicach

