Przemknął hulajnogą tuż przed radiowozem. Nagranie
Do zdarzenia doszło wieczorem 24 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Poniatowskiego w Pabianicach. Kierujący hulajnogą przemknął tuż przed maską radiowozu straży miejskiej. Służby opublikowały nagranie z tej niebezpiecznej sytuacji.
Jechał pod wpływem alkoholu
Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną, wyjeżdżając z ulicy Poniatowskiego, wymusił pierwszeństwo i wjechał bezpośrednio pod radiowóz, zmuszając jego kierowcę do nagłego hamowania. "Tym samym stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Mężczyzna został ujęty przez patrol Straży Miejskiej w Pabianicach. Sprawcą wykroczenia okazał się 31-letni mieszkaniec narodowości ukraińskiej, który był pod wpływem alkoholu" - informuje pabianicka formacja.
Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, którzy ukarali 31-latka mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.