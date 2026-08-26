Łódź Przemknął hulajnogą tuż przed radiowozem. Nagranie Oprac. Piotr Krysztofiak |

Skrajnie niebezpieczna sytuacja w Pabianicach Źródło wideo: Straż Miejska w Pabianicach Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Pabianicach

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Do zdarzenia doszło wieczorem 24 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Poniatowskiego w Pabianicach. Kierujący hulajnogą przemknął tuż przed maską radiowozu straży miejskiej. Służby opublikowały nagranie z tej niebezpiecznej sytuacji.

Jechał pod wpływem alkoholu

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak mężczyzna poruszający się hulajnogą elektryczną, wyjeżdżając z ulicy Poniatowskiego, wymusił pierwszeństwo i wjechał bezpośrednio pod radiowóz, zmuszając jego kierowcę do nagłego hamowania. "Tym samym stworzył zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu. Mężczyzna został ujęty przez patrol Straży Miejskiej w Pabianicach. Sprawcą wykroczenia okazał się 31-letni mieszkaniec narodowości ukraińskiej, który był pod wpływem alkoholu" - informuje pabianicka formacja.

Przemknął hulajnogą tuż przed radiowozem Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Pabianicach

Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, którzy ukarali 31-latka mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.