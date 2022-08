10-latka topiła się na oczach plażowiczów. Po minucie alarm podniósł 12-latek

10-latka topiła się na kąpielisku w Pabianicach (województwo łódzkie) i mimo że wokół bawili się ludzie, to początkowo nikt nie ruszył dziewczynce z pomocą. Po około minucie - jak wynika z nagrań monitoringu - sytuację zauważył 12-letni chłopiec, który najpierw spróbował samodzielnie wyciągnąć dziewczynkę z wody, a gdy mu się nie udało, zawiadomił dorosłych. 10-latka trafiła do szpitala.

W czwartek około godziny 18 na kąpielisku w Pabianicach (województwo łódzkie) 10-latka topiła się na oczach plażowiczów. Jak widać na nagraniu opublikowanym przez pabianicką straż miejską , dziewczynka odpłynęła nieco od strzeżonego obszaru kąpieliska. "Kąpiąca się poza wyznaczonym kąpieliskiem dziewczynka zaczęła się topić i niewiele brakowało by doszło do tragedii" - napisali strażnicy miejscy na Facebooku.

Machała rękoma, nikt nie zwrócił uwagi

12-latek pospieszył z pomocą

Po około minucie kłopoty dziewczynki zauważył bawiący się w pobliżu 12-latek. Chłopiec podszedł do niej i próbował samodzielnie wyciągnąć ją spod wody. Nie dał jednak rady. - Podszedł do swojego ojca i poprosił go o pomoc. Dorosły mężczyzna zauważył, co się dzieje, wszedł do wody i wyciągnął dziewczynkę na brzeg. Na brzegu, właściwie naprzeciwko, cały czas siedział ojciec dziecka, który również nie zauważył tej niebezpiecznej sytuacji - opisywała Pasikowska-Poczopko.