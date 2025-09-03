Tragedia na ściernisku. Nie żyje 70-latek

Tragedia na polu pod Wieluniem Źródło: KP PSP w Wieluniu

Do zdarzenia doszło 2 września po południu na polu w miejscowości Ożarów pod Wieluniem. Mieszkaniec powiadomił strażaków o dużym pożarze ścierniska.

Pożar na polu. Nie żyje 70-latek

- Początkowo na miejsce zdarzenia przyjechała Ochotnicza Straż Pożarna. Podczas gaszenia pożaru, druhowie natrafili na leżącego mężczyznę bez funkcji życiowych. Strażacy rozpoczęli jego reanimację, która trwała 15 minut. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego ocenił stan poszkodowanego i odstąpił od dalszych czynności. 70-latek zmarł - przekazała brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.