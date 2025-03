Auto dachowało, w bagażniku była poszukiwana 16-latka

czytaj dalej

Inicjatywa "Zranieni w Kościele" wystosowała list w reakcji na ujawnioną w mediach opinię Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, która - jak czytamy - "zaleca biskupom, by złamali złożoną publicznie dwa lata temu obietnicę". Chodzi o powołanie komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Rada zarekomendowała odrzucenie tego projektu. "Jesteśmy głęboko rozczarowani i oburzeni tym dokumentem" - napisano w liście inicjatywy. - Jest on tak obciachowy, że gdyby wiedziano, że ktoś go ujawni, to nikt by się nie odważył go napisać - ocenił publicysta Tomasz Terlikowski w TVN24.