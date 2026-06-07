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Łódź

Wypadek pięciu nastolatków. Jeden w stanie ciężkim

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Wypadek na drodze między miejscowościami Łęg i Mysiakowiec
18-latek wypadł z drogi na zakręcie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Państwowe Ratownictwo Medyczne Opoczno
W nocy doszło do wypadku auta osobowego, którym podróżowało pięciu nastolatków. Trafili do szpitala - jeden z nich jest w stanie ciężkim.

W nocy z soboty na niedzielę w Mysiakowcu w województwie łódzkim doszło do wypadku. Autem podróżowało pięciu nastolatków: trzech w wieku 16 lat, siedemnastolatek i jeden osiemnastolatek. - Z wstępnych informacji wynika, że kierujący pojazdem osiemnastolatek utracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo - powiedział tvn24.pl mł. asp. Mateusz Piliński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak dodał, prawdopodobnie kierowca jechał zbyt szybko - samochód wypadł z jezdni na łuku drogi. Od kierującego pobrano krew do badań, aby sprawdzić ewentualną obecność alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Jak podało ratownictwo medyczne z Opoczna, strażacy musieli wyciągnąć jedną osobę z rozbitego auta przy pomocy sprzętu hydraulicznego, ponieważ była zakleszczona.

"Pacjenci z poważnymi urazami, w tym jedna osoba w stanie ciężkim, zostali przetransportowani do szpitali w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Łodzi" - podało w mediach społecznościowych Państwowe Ratownictwo Medyczne Opoczno.

Mł. asp. Mateusz Piliński z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał nam, że ciężko ranną osobą jest jeden z pasażerów - 16-latek. Do szpitala trafiło także dwóch pozostałych 16-latków i 18-letni kierowca. 17-latek wyszedł z samochodu o własnych siłach.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekOpoczno
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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