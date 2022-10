Zderzyły się tramwaje, dwie osoby trafiły do szpitala

czytaj dalej

Poniedziałek jest 229. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rano doszło do zmasowanego ataku rakietowego Rosji na kilkanaście miast Ukrainy. Celem stała się stolica (pierwszy raz od czerwca), a także między innymi Charków, Odessa, Dniepr, Krzywy Róg, Zaporoże, Żytomierz, Winnica, Ternopol, Lwów i Równe. Co najmniej 12 osób zginęło, a 89 zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał tego dnia ze światowymi przywódcami, w tym z prezydentem Joe Bidenem. "Głównym tematem rozmowy była obrona powietrzna. Obecnie jest to priorytetem numer 1 w naszej współpracy" - napisał Zełenski. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.