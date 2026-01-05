Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Łódź

Cios nożem w klatkę piersiową. Nie żyje 78-latek

53-latkowi grozi dożywocie
Łódź
Źródło: Google Maps
Policjanci z Łodzi zatrzymali mężczyznę, który miał śmiertelnie ugodzić nożem 78-latka. Jak się dowiedzieliśmy, to syn ofiary. Usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło 1 stycznia. Policjanci zostali wezwani do mieszkania przy ulicy Popiełuszki, gdzie miało dojść do zabójstwa. Na miejscu pracowali już ratownicy medyczni.

Syn miał zadać ojcu śmiertelny cios

Jak informuje młodszy aspirant Maksymilian Stasiak z KMP w Łodzi, lekarze stwierdzili zgon 78-letniego mężczyzny. - Na miejscu zatrzymany został 53-letni sprawca tego czynu, który doprowadził do śmierci swojego krewnego, zadając mu cios nożem w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec mężczyzny zastosowano areszt na trzy miesiące - przekazuje policjant.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz ofiara to ojciec podejrzanego.

53-latkowi grozi dożywocie
53-latkowi grozi dożywocie
Źródło: KMP w Łodzi

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie i policjanci z III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaProkuraturaZabójstwoWymiar sprawiedliwościSąd
