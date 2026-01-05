Cios nożem w klatkę piersiową. Nie żyje 78-latek

Łódź Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 1 stycznia. Policjanci zostali wezwani do mieszkania przy ulicy Popiełuszki, gdzie miało dojść do zabójstwa. Na miejscu pracowali już ratownicy medyczni.

Syn miał zadać ojcu śmiertelny cios

Jak informuje młodszy aspirant Maksymilian Stasiak z KMP w Łodzi, lekarze stwierdzili zgon 78-letniego mężczyzny. - Na miejscu zatrzymany został 53-letni sprawca tego czynu, który doprowadził do śmierci swojego krewnego, zadając mu cios nożem w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa, za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec mężczyzny zastosowano areszt na trzy miesiące - przekazuje policjant.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz ofiara to ojciec podejrzanego.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie i policjanci z III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.