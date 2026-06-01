Łódź

Zabił babcię swojej byłej dziewczyny. Zrobił to z zemsty za rozstanie

36-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia
Źródło wideo: KMP w Łodzi
Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi
Policjanci z Łodzi zatrzymali 36-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo starszej kobiety. Ciało 88-latki z raną ciętą szyi odnalazła sąsiadka w mieszkaniu w dzielnicy Widzew. Jak informuje prokuratura, w przeszłości mężczyzna był w związku z wnuczką zabitej seniorki, a zabójstwo było zemstą za rozstanie.

Do zabójstwa doszło 27 maja. Przed godziną 19 łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok w jednym z mieszkań przy ulicy Ćwiklińskiej w Łodzi. W lokalu mieszkała 88-latka, jej rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu z nią, poprosiła sąsiadkę, żeby sprawdziła, czy nic się jej nie stało. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze, poproszona o pomoc kobieta, znalazła leżące na plecach ciało seniorki.

Sześć ran twarzy i szyi zadanych ostrych narzędziem

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu, a ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała sześciu ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Po kilkunastu godzinach policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który zdążył się już pozbyć dwóch noży i zakrwawionej odzieży.

- Przed samym zatrzymaniem zdążył jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień - przekazuje prokurator Paweł Jasiak.

Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował mężczyznę. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskiKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał Kamiński