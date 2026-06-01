Łódź Zabił babcię swojej byłej dziewczyny. Zrobił to z zemsty za rozstanie

36-latkowi grozi kara dożywotniego więzienia

Do zabójstwa doszło 27 maja. Przed godziną 19 łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu zwłok w jednym z mieszkań przy ulicy Ćwiklińskiej w Łodzi. W lokalu mieszkała 88-latka, jej rodzina, zaniepokojona brakiem kontaktu z nią, poprosiła sąsiadkę, żeby sprawdziła, czy nic się jej nie stało. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze, poproszona o pomoc kobieta, znalazła leżące na plecach ciało seniorki.

Sześć ran twarzy i szyi zadanych ostrych narzędziem

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu, a ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała sześciu ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Po kilkunastu godzinach policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który zdążył się już pozbyć dwóch noży i zakrwawionej odzieży.

- Przed samym zatrzymaniem zdążył jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień - przekazuje prokurator Paweł Jasiak.

Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował mężczyznę. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.