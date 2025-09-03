Odkręcił gaz i zostawił zapalony znicz, doszło do wybuchu

72-latek usłyszał dwa zarzuty Źródło: tvn24.pl

O wybuchu informowaliśmy na tvn24.pl tuż po zdarzeniu. Jak ustaliła prokuratura, za wybuchem gazu i późniejszym pożarem stał 72-letni mężczyzna. - Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego podejrzany doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia poprzez rozkręcenie gazu w lokalu mieszkalnym w bloku w Łodzi, w którym następnie pozostawił zapalony znicz. Po pewnym czasie doszło do wybuchu - opowiada Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Do wybuchu doszło w poniedziałek Źródło: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Wybuch wyrzucił rzeczy pozostające w lokalu, co z kolei spowodowało zniszczenie samochodów zaparkowanych przed blokiem. W lokalu doszło do pożaru.

- Podejrzany wsiadł do samochodu i poruszał się nim w pobliżu miejsca zamieszkania, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji - dodaje Jasiak.

Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu Źródło: KM PSP w Łodzi

Przyznał się do winy

72-latek podejrzany jest o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach poprzez spowodowanie pożaru i eksplozji gazu. Drugi z zarzutów dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości przekraczającym dwa promile.

Mężczyzna przyznał się do winy. - Wyjaśnił, że chciał zrobić na złość byłej żonie oraz synowi, którzy nie przebywali wtedy w mieszkaniu. Natomiast nie przewidział iż zniszczenia będą tak duże - przekazuje prokurator Jasiak.

Po zakończeniu przesłuchania prokurator zdecydował o skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Posiedzenie odbędzie się czwartego września.

Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.

Prokuratura przedstawiła 72-latkowi dwa zarzuty Źródło: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

