Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

Kluczowe fakty:

Od 2019 roku pod Łodzią powstaje tunel kolejowy. Inwestycja pierwotnie miała być zakończona w 2022 roku. Od roku drążenie głównego tunelu - pod centrum miasta - stoi w miejscu i nie wiadomo, kiedy ruszy.

Po rosyjskim ataku na Ukrainę specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej przygotowali ekspertyzę, z której wynika, że po ingerencji w plan realizowanej inwestycji - między innymi po wzmocnieniu stropów konstrukcji i zapewnieniu wyjść ewakuacyjnych - tunel mógłby być schronieniem dla 30 tysięcy mieszkańców miasta.

Najtaniej i najszybciej te zmiany byłoby wprowadzić teraz, kiedy inwestycja jest otwarta. Można by było do tego wykorzystać fakt, że w sprawie drążenia tunelu pod centrum miasta od ponad roku nie dzieje się niemal nic.