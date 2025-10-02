Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

|
Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
Schrony w Polsce. Jak wygląda sytuacja?
Źródło: TVN24
Drążenie tunelu kolejowego pod Łodzią i budowa podziemnych stacji stwarzają szansę na to, żeby w mieście skokowo - bo o 30 tysięcy - wzrosła liczba miejsc w schronach. Tak przynajmniej twierdzą eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej, którzy już w 2023 roku wskazali, co należy zmienić, żeby inwestycja była przygotowana na ochronę ludności cywilnej. Co zrobiono z tą ekspertyzą? Nic. Bo w zakresie obrony cywilnej spieszy nam się tylko teoretycznie.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Od 2019 roku pod Łodzią powstaje tunel kolejowy. Inwestycja pierwotnie miała być zakończona w 2022 roku. Od roku drążenie głównego tunelu - pod centrum miasta - stoi w miejscu i nie wiadomo, kiedy ruszy. 
  • Po rosyjskim ataku na Ukrainę specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej przygotowali ekspertyzę, z której wynika, że po ingerencji w plan realizowanej inwestycji - między innymi po wzmocnieniu stropów konstrukcji i zapewnieniu wyjść ewakuacyjnych - tunel mógłby być schronieniem dla 30 tysięcy mieszkańców miasta.
  • Najtaniej i najszybciej te zmiany byłoby wprowadzić teraz, kiedy inwestycja jest otwarta. Można by było do tego wykorzystać fakt, że w sprawie drążenia tunelu pod centrum miasta od ponad roku nie dzieje się niemal nic.
  • W łódzkim magistracie słyszymy, że urzędnicy chcą się zająć sprawą schronu po zakończeniu inwestycji. Czyli nie wiadomo kiedy. 

W 2019 roku, kiedy rozpoczynało się drążenie tunelu kolejowego pod Łodzią, kwestia obrony cywilnej była tematem bardzo niszowym. W kraju budowano kolejne garaże podziemne i drążono tunele kolejowe i metra. Inwestycje te łączył fakt, że nie były dostosowane do tego, żeby można było je wykorzystywać jako schron. 

Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Czytaj także:
imageTitle
Mocne otwarcie Lecha w Lidze Konferencji
RELACJA
26-latek został tymczasowo aresztowany
Szukali go po śmiertelnym wypadku, sam się zgłosił
WARSZAWA
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
METEO
imageTitle
Jagiellonia podejmuje rywala z Malty
RELACJA
Życia 26-latka nie udało się uratować
Tragedia podczas rozbiórki budynku. Nie żyje młody mężczyzna
Kraków
Moskwa
Kreml odgraża się Brukseli. "Będzie odpowiedź"
BIZNES
Ulica Wałuszewska i Szamocin
Wąska, bez oświetlenia i chodników. Ulica się zmieni
Magdalena Gruszczyńska
Ryszard Petru
Petru głosował przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz
Polska
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Zawiadomienie na Żurka. Manowska o "groźbie"
Polska
Patrol Straży Granicznej
Incydent na Bałtyku. Nowy komunikat Straży Granicznej
Polska
Rurociągi NATO
Rurociągi NATO mają dotrzeć do Polski. Zapowiedź MON
Polska
EN_01663840_3333
Pierwszy taki przypadek od 200 lat. Sąd wyznaczył datę egzekucji
Kaufand
Sztuczka z butelką. Jest mocna reakcja sieci
BIZNES
Rondo Wiatraczna
Grochowska straci połączenie z rondem Wiatraczna
WARSZAWA
imageTitle
700 tysięcy dolarów tylko za wymianę trawnika przed Białym Domem
EUROSPORT
Grenlandia
Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
METEO
przemyt rtg 02
Zatrzymanie na lotnisku w Bergamo. Zachowanie kobiety od początku budziło podejrzenia
19 min
pc
Sekretarz wojny kontra grubi generałowie
Trumpologia. Ameryka według Michała Sznajdera
Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie
Pomnik, który zna cała Polska, jest zabytkiem. Nie będzie można go wyburzyć
Rzeszów
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
METEO
imageTitle
Puścił pięć bramek z Realem, otrzymał wyjątkowy prezent
EUROSPORT
imageTitle
Anisimova przetrwała tenisowy maraton. Ma szósty półfinał w sezonie
EUROSPORT
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
WARSZAWA
Książę Harry i księżna Meghan (2024)
Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"
Atak przed synagogą w Manchesterze
"Akt terroru" w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
BIZNES
Baszar al-Asad z żoną podczas otwarcia igrzysk azjatyckich w 2023 roku
Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Prezes spółki i klubu żużlowego aresztowany
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica