Mogłoby się tam schronić 30 tysięcy osób, ale nikomu się nie spieszy

Kluczowe fakty:
- Od 2019 roku pod Łodzią powstaje tunel kolejowy. Inwestycja pierwotnie miała być zakończona w 2022 roku. Od roku drążenie głównego tunelu - pod centrum miasta - stoi w miejscu i nie wiadomo, kiedy ruszy.
- Po rosyjskim ataku na Ukrainę specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej przygotowali ekspertyzę, z której wynika, że po ingerencji w plan realizowanej inwestycji - między innymi po wzmocnieniu stropów konstrukcji i zapewnieniu wyjść ewakuacyjnych - tunel mógłby być schronieniem dla 30 tysięcy mieszkańców miasta.
- Najtaniej i najszybciej te zmiany byłoby wprowadzić teraz, kiedy inwestycja jest otwarta. Można by było do tego wykorzystać fakt, że w sprawie drążenia tunelu pod centrum miasta od ponad roku nie dzieje się niemal nic.
- W łódzkim magistracie słyszymy, że urzędnicy chcą się zająć sprawą schronu po zakończeniu inwestycji. Czyli nie wiadomo kiedy.
W 2019 roku, kiedy rozpoczynało się drążenie tunelu kolejowego pod Łodzią, kwestia obrony cywilnej była tematem bardzo niszowym. W kraju budowano kolejne garaże podziemne i drążono tunele kolejowe i metra. Inwestycje te łączył fakt, że nie były dostosowane do tego, żeby można było je wykorzystywać jako schron.