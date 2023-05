W piwnicy pożar, w mieszkaniu zapach spalenizny i dym. Kapsel obudził swoją panią, uciekli z mieszkania

Straż pożarna: doszło do zaprószenia ognia w komórce lokatorskiej

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 16. Po dojeździe na miejsce zastaliśmy duże zadymienie na klatce schodowej i w piwnicy bloku. Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Przypuszczalną przyczyną pożaru, było zaprószenie ognia przez osoby nieznane - informuje mł. kpt. Łukasz Górczyński, ze straży pożarnej w Łodzi. I dodaje: - Mam informację o tym, że do ratowników zgłosiła się 24-latka z psem na rękach, która opuściła swoje mieszkanie przed przybyciem strażaków. Uskarżała się na nudności i zawroty głowy. Kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który zabrał ją do szpitala.

Pies zaczął ją budzić, w mieszkaniu "było siwo od dymu"

O tej niecodziennej historii udało nam się porozmawiać z panią Julią. Kobieta jest pewna, że gdyby nie reakcja jej psa, mogłoby dojść do tragedii. - Wróciłam do domu wcześniej z pracy, to było około godziny 13. Zjadłam obiad i się położyłam, wtulając w mojego psa - relacjonuje kobieta w rozmowie z tvn24.pl. - W pewnym momencie, poczułam, jak Kapsel zaczyna uderzać mnie łapką po głowie, warczeć, zaczął mnie też lizać po twarzy, co nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło. Kiedy się obudziłam, poczułam zapach spalenizny, w mieszkaniu było już siwo od dymu - opisuje właścicielka czworonoga.