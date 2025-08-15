Uderzył w bariery i wjechał w słup. Musieli wydobywać go z auta

Łódź. 21-latek uderzył w bariery i wjechał w słup od trakcji tramwajowej Źródło: KM PSP w Łodzi

Do wypadku doszło w piątek o godzinie 7.19 na ul. Rydza Śmigłego w Łodzi, w pobliżu ul. Tymienieckiego.

Jak informuje starszy kapitan Bartłomiej Wójcik z Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach (zastępujący na czas urlopu rzecznika KW PSP w Łodzi), 21-letni kierowca auta osobowego uderzył w bariery i słup od trakcji tramwajowej.

Trafił do szpitala

- Był przytomny, został wydobyty z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Trafił do szpitala - zaznacza strażak.

Droga jest zablokowana. Natomiast autobusy i tramwaje poruszają się bez utrudnień swoim pasem.

