Po katastrofie Katarzyna wróciła do wiercenia tunelu i znów się zatrzymała. "Zadziałały czujniki'

W sobotę informowaliśmy na tvn24.pl o tym, że lokatorzy pierwszego wysiedlonego budynku przy ulicy Próchnika 44 mogą wracać do swoich mieszkań. W piątek (8 listopada) rzeczoznawca potwierdził, że budynek jest bezpieczny. Podłączone zostały media - woda, prąd i gaz. Do domów nie mogą wrócić natomiast lokatorzy kilku kamienic przy al. 1 Maja. Mieszkańcy do dziś przebywają w hotelach.

Tarcza znów zatrzymana

We wtorek rzecznik wykonawcy tunelu poinformował, że tarcza Katarzyna znów została zatrzymana, bo przy jednej z kamienic odezwały się specjalne czujniki, które informują, że dzieje się coś niedobrego. - W momencie kiedy już byliśmy na skraju budynku przy alei 1 Maja 21, monitoring zadziałał, pojawiły się pewne informacje o tym, że budynek może być lekko niestabilny, że może dojść do jakichś drgań. Zaczęliśmy działać i sprawdzać co tak naprawdę się dzieje. Ta warstwa geologiczna pod budynkami jest bardzo niestabilna, tutaj jest bardzo dużo niespodzianek, między innymi są takie wolne przestrzenie wypełnione powietrzem. Żeby zatrzymać drgania i ewentualne w przyszłości uszkodzenia tego budynku rozpoczęliśmy wtryskiwanie i wtłaczanie bentonitu i innych substancji budowlanych w warstwę ziemną, aby ustabilizować sytuację. Ten proces cały czas jeszcze trwa - przekazuje Piotr Grabowski.

Ponad 200 osób w hotelach

W hotelach cały czas przebywa 200 osób wysiedlonych z kilku kamienic przy ulicy 1 Maja. Cały czas zadają sobie pytanie, czy i kiedy wrócą do swoich mieszkań, a sytuacja dla niektórych jest dramatyczna. - Mieliśmy opuścić swoje mieszkania na dwa tygodnie, a poszliśmy stamtąd pod koniec sierpnia. Aktualnie nasza sytuacja wygląda tragicznie, nie wiemy, na czym stoimy, nie wiemy, czy wrócimy do mieszkań, nie wiemy, w jakim stanie są mieszkania, jesteśmy w hotelu i mamy wyżywienie oczywiście, ale nie wiemy co będzie dalej - mówiła reporterce TVN24 pani Anna, mieszkanka kamienicy przy al. 1 Maja 29. Relacjonowała, że powrót do kamienicy, przy której teraz trwają prace wzmacniające, będzie możliwy, ale wie, że lokatorzy boją się tam wrócić. - To jest tykająca bomba po prostu, pani wchodzi i nie wie co pani zastanie - podkreślała. - W hotelu nie możemy siedzieć wiecznie, na chwilę obecną jesteśmy do końca roku w hotelu, a to będzie przedłużone, to już wiemy, ale nie wiemy na jak długo - dodawała.