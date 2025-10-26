Śmiertelny wypadek w Łodzi. "Narkotest dał wynik pozytywny"

Do zderzenia doszło około godziny 14. - Badamy okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury. Do dokładnego odtworzenia sekwencji wydarzeń wykorzystane zostaną ślady zabezpieczone przez policyjnych techników - opowiada kom. Machnik. Policjantka zaznacza, że ze wstępnych ustaleń wynika, że na wysokości ulicy Bronisin zjechał na przeciwległy pas ruchu.
- Doprowadził w ten sposób do czołowego zderzenia z oplem, w którym podróżował mężczyzna w wieku około 30 lat z 32-letnią pasażerką - mówi policjantka.
Niestety, życia kierowcy opla nie udało się uratować. - Do szpitala została przewieziona jego pasażerka. Hospitalizacji wymagał też sprawca wypadku - dodała policjantka.
Pozytywny wynik narkotestu
Policjanci przekazują, że 47-latek z mercedesa nie miał w organizmie alkoholu. - Test na zawartość narkotyków dał wynik pozytywny. Dokładniejsze badania pozwolą stwierdzić, jaką substancję i w jakim stężeniu mężczyzna miał w swoim organizmie i jak bardzo wpływało to na jego zdolność oceny sytuacji na drodze - mówi kom. Machnik.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Łódź