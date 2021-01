Sędzia do zwolnienia za "nakłanianie do protestów". Odpowiada: nikt nie może być bierny

Prezes łódzkiego sądu okręgowego - powołany na stanowisko przez ministra Zbigniewa Ziobro - stracił zaufanie do sędzi, która jest wiceprzewodniczącą I Wydziału Cywilnego i chce ją zwolnić ze stanowiska. Dlaczego? Bo - według prezesa - to z jej inicjatywy inni odwołują rozprawy zaplanowane na 18 dzień miesiąca i wychodzą protestować. Sędzia Ewa Maciejewska odpowiada, że żaden sędzia w Polsce nie może pozostać bierny wobec - jak ocenia - "upolityczniania wymiaru sprawiedliwości".

W poniedziałek, 18 stycznia w łódzkim sądzie okręgowym przełożonych zostało 18 rozpraw w wydziale cywilnym. Zamiast na sali rozpraw, sędziowie pojawili się na schodach do sądu. Wskazywali, że rząd dopuszcza się łamania trójpodziału władzy i upolitycznia wymiar sprawiedliwości.

Protesty, które odbyły się w całym kraju organizowane są 18 dnia każdego miesiąca - w miesięcznicę orzeczenia Izby Dyscyplinarnej wobec Igora Tulei, który to został przez nią zawieszony w czynnościach służbowych 18 listopada 2020 r.

Za karę

Prezes wskazuje w nim, że sędzia Maciejewska nakłaniała ona innych sędziów "do działań niezgodnych z prawem w postaci bezzasadnego odwoływania wyznaczonych sesji rozpraw i posiedzeń".

To - jak podkreśla prezes sądu - godzi w konstytucyjne prawa obywatela do sądu i rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Oprócz tego wolta sędziowska ma zdaniem prezesa narażać budżet państwa na niepotrzebne wydatki - między innymi na poinformowanie stron o zmianach terminów rozpraw czy posiedzeń. Protesty jako takie z kolei - jak puentuje prezes - przyczyniają się do "obniżenia autorytetu wymiaru sprawiedliwości w opinii publicznej”.