Miał włączone sygnały świetlne, wjechał na czerwonym. Doszło do zderzenia

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego z Piłsudskiego w Łodzi. Służby otrzymały informację o poważnie wyglądającym wypadku z udziałem pojazdu przywilejowanego jadącego na sygnałach świetlnych. Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać, że w zdarzeniu uczestniczył pojazd do przewozu krwi.

Wjechał na czerwonym świetle

- Jak ustalili policjanci kierowca toyoty aygo - auta służącego do transportu krwi - który jechał z włączonymi sygnałami błyskowymi wjechał na skrzyżowanie przy zapalonym czerwonym świetle dla jego kierunku ruchu i zderzył się z kierowcą mazdy. W wyniku tego zdarzenie nikt nie doznał poważnych obrażeń. Kierowcy byli trzeźwi. Kierowca toyoty aygo został ukarany mandatem karnym za spowodowanie kolizji drogowej - przekazała komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały kilka godzin.