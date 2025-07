Przechodził przez ulicę, wyciągnął przedmiot przypominający broń i wycelował

Mężczyzna celował przedmiotem przypominającym pistolet do kierującej w Łodzi Źródło: Bandyci drogowi

Do zdarzenia doszło 12 lipca w ścisłym centrum Łodzi - na ulicy Jaracza nieopodal ulicy Piotrkowskiej. Profil "Bandyci drogowi" opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać przechodzącego przez ulicę - nie na przejściu dla pieszych - mężczyznę. W pewnym momencie zatrzymał się przed jadącym samochodem, wyjął przedmiot przypominający broń i zaczął nim celować w kierunku auta. Chwilę później wszedł na chodnik i poszedł w kierunku ulicy Piotrkowskiej.

Policyjne postępowanie

Sprawą zajmują się policjanci z pierwszego komisariatu w Łodzi. - Policjanci ze Śródmieścia po tym, jak zobaczyli filmik, dotarli do kierującej samochodem i przyjęli od niej zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych, na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i oczywiście do jego zatrzymania - przekazał młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Niezależnie od tego, czy mężczyzna groził kobiecie tylko atrapą, czy prawdziwą bronią, sprawa - jak podkreślił Jasiak - musi zostać wyjaśniona.

Za kierowanie gróźb karalnych grozi do trzech lat pozbawienia wolności.