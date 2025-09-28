Pożar mieszkania w bloku, nie żyją dwie kobiety

Łódź Źródło: Google Earth

W niedzielę około godziny 10.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w mieszkanku na ulicy Łanowej w Łodzi.

Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pożar objął wyposażenie jednego z pomieszczeń. Reszta mieszkania była zadymiona.

Pożar mieszkania w centrum Łodzi Źródło: KM PSP w Łodzi

Strażacy ewakuowali jedną kobietę, u której prowadzili reanimację. Niestety, nie zakończyła się powodzeniem. Druga z kobiet nie była ewakuowana ze względu na obrażenia ciała.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności pożaru.

