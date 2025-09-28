Pożar mieszkania w bloku, nie żyją dwie kobiety

W niedzielę około godziny 10.30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w mieszkanku na ulicy Łanowej w Łodzi.
Jak przekazała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pożar objął wyposażenie jednego z pomieszczeń. Reszta mieszkania była zadymiona.
Strażacy ewakuowali jedną kobietę, u której prowadzili reanimację. Niestety, nie zakończyła się powodzeniem. Druga z kobiet nie była ewakuowana ze względu na obrażenia ciała.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności pożaru.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Łodzi