W tym pokoju rodzice mogą pożegnać się z dzieckiem, które odejdzie tuż po narodzinach

Nowy pokój ma kilkanaście metrów kwadratowych - jest tu łóżko, a także fotele i domowe, okrągłe lustro. W sali numer 125 szpitala im. Rydygiera w Łodzi będą przychodzić na świat dzieci tak chore, że odejdą tuż po narodzinach. To tutaj przywitają i pożegnają je rodzice. To jedno z niewielu takich miejsc w Polsce.

- Niedługo będziesz mamą - powiedziała Aneta Juśkiewicz. Na co dzień ma do czynienia z matkami śmiertelnie chorych dzieci.

- Aż do dzisiaj dzieci przychodzące na świat na kilka godzin rodziły się łóżko w łóżko z dziećmi zdrowymi. Nie da się opisać tego, jak potworny ból czuje matka, która początek żałoby musi przeżywać w takim otoczeniu - mówi Tisa Żawrocka, szefowa fundacji Gajusz, dzięki której w Łodzi znowu otwarto pokój pożegnań. Tym razem w szpitalu im. Rydygiera.

Sala 125

Sala pożegnań została otwarta w czwartek. Znajduje się niedaleko wejścia do szpitala - z dala od innych sal porodowych. Nie dochodzą tutaj charakterystyczne dla każdego szpitala położniczego dźwięki badania KTG, podczas którego świetnie słychać tętno nienarodzonego jeszcze dzieci.

Pokój numer 125 ma kilkanaście metrów kwadratowych. Za drzwiami jest krótki korytarz, z którego można wejść do łazienki z prysznicem. Dalej dwa fotele, przewijak, zlewozmywak i łóżko. Drogie, bo warte blisko 30 tysięcy złotych.

- Łóżko pełni dwie funkcje. Szybko można je zmienić w łóżko do porodu, a potem z powrotem w normalne, jak na oddziale wewnętrznym - tłumaczy Ewa Paczkowska, prezes zarządu szpitala im. Rydygiera w Łodzi.

To ważne, bo matka przed porodem, w jego trakcie i po, jest w tej samej sali. Nie traci cennego czasu.

- To ciągle sala porodowa, w której można wykonywać skomplikowane działania medyczne. Dlatego wyposażając salę musieliśmy mieć na uwadze rygor sanitarny. W grę nie wchodziły żadne zasłony, dywany czy żywe kwiaty - mówi Tisa Żawrocka.

Dobra wola

- Prawda jest taka, że rodząca w tragicznej sytuacji, w najlepszym wypadku umieszczona jest w sali wciśniętej pomiędzy te, gdzie rodzą się dzieci zdrowe. Często jest jednak tak, że odseparowanie ogranicza się do ustawienia parawanu pomiędzy łóżkami - podkreśla Aneta Juśkiewicz z "Rodzić Po Łódzku".

Nic nie nakazuje szpitalom tworzenia sal podobnych do tej, która została otwarta w Łodzi.

- Takich pokojów do pożegnań w całej Polsce jest ledwie kilka. Najczęściej powstały ze świadomości i inicjatywy władz poszczególnych szpitali czy zewnętrznych fundacji. Bardzo liczę na to, że to się w przyszłości zmieni - mówi.