Podbiega od tyłu i atakuje kobiety. "Siedem takich sytuacji"

Informacje o mężczyźnie atakującym kobiety pojawiły się na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych. Mieszkańcy ostrzegają się tam i wymieniają informacjami. Kobiety piszą, że boją się wychodzić z domu wieczorem.
Podbiega i próbuje wyrwać torebkę lub telefon
Do zdarzeń doszło na osiedlach Koziny i Żubardź - na ulicach Kasprzaka, Gandhiego i Powstańców Wielkopolskich. Jak informują mieszkańcy, scenariusz jest zawsze ten sam - po zmroku zakapturzony mężczyzna podbiega do kobiet w pobliżu ich miejsc zamieszkania i siłą wyrywa im torebki i telefony, po czym ucieka. Na jednym z nagrań udostępnionych przez wspólnotę mieszkaniową widać moment napadu na kobietę. Doszło do niego 12 października.
Policyjne czynności
Policjanci przesłuchali poszkodowane kobiety, sporządzili portrety pamięciowe, zabezpieczyli monitoringi. Trwają poszukiwania sprawcy. - Doszło do siedmiu takich sytuacji. Kwalifikujemy ten czyn jako kradzież zuchwałą, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Niewykluczone, że za wszystkim stoi jedna osoba. Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu i robią wszystko, żeby wytypować i zatrzymać sprawcę - przekazała aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. I dodała: - Apelujemy do mieszkanek wspomnianych osiedli Łodzi o czujność.
Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam
Źródło: tvn24.pl