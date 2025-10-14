Logo strona główna
Łódź

Podbiega od tyłu i atakuje kobiety. "Siedem takich sytuacji"

Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring
Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring
Od początku października siedem kobiet zostało zaatakowanych przez nieznanego mężczyznę. Do zdarzeń dochodzi na dwóch osiedlach w Łodzi - Kozinach i Żubardziu. Napastnik działa w podobny sposób - podbiega do kobiety i próbuje wyrwać jej torebkę lub telefon. Sprawą zajmuje się policja.

Informacje o mężczyźnie atakującym kobiety pojawiły się na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych. Mieszkańcy ostrzegają się tam i wymieniają informacjami. Kobiety piszą, że boją się wychodzić z domu wieczorem.

Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków
Zaszedł kobietę od tyłu i zaczął dusić. Policja szuka świadków

Podbiega i próbuje wyrwać torebkę lub telefon

Do zdarzeń doszło na osiedlach Koziny i Żubardź - na ulicach Kasprzaka, Gandhiego i Powstańców Wielkopolskich. Jak informują mieszkańcy, scenariusz jest zawsze ten sam - po zmroku zakapturzony mężczyzna podbiega do kobiet w pobliżu ich miejsc zamieszkania i siłą wyrywa im torebki i telefony, po czym ucieka. Na jednym z nagrań udostępnionych przez wspólnotę mieszkaniową widać moment napadu na kobietę. Doszło do niego 12 października.

Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring
Atak napastnika na kobietę został nagrany przez monitoring
Źródło: wspólnota mieszkaniowa

Policyjne czynności

Policjanci przesłuchali poszkodowane kobiety, sporządzili portrety pamięciowe, zabezpieczyli monitoringi. Trwają poszukiwania sprawcy. - Doszło do siedmiu takich sytuacji. Kwalifikujemy ten czyn jako kradzież zuchwałą, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Niewykluczone, że za wszystkim stoi jedna osoba. Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu i robią wszystko, żeby wytypować i zatrzymać sprawcę - przekazała aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. I dodała: - Apelujemy do mieszkanek wspomnianych osiedli Łodzi o czujność.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam

Źródło: tvn24.pl

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwości
