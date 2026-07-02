Łódź Oszustwa w klubie go-go. Zatrzymano osiem osób Piotr Krysztofiak |

Zarabiali na cudzym nierządzie. CBŚP zatrzymało siedem osób Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Śledztwo dotyczące jednego z klubów przy ulicy Piotrkowskiej prowadzone jest pod nadzorem łódzkiego pionu Prokuratury Krajowej. Pokrzywdzeni tracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.

Zatrzymano pięć kobiet i trzech mężczyzn

- Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy mieli doprowadzać pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez podstępne dokonywanie nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zabór mienia. Środki pochodzące z przestępstw miały następnie trafiać na rachunki bankowe osób zatrudnionych w klubie, co według śledczych mogło służyć ukrywaniu ich przestępczego pochodzenia - wyjaśnił rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Policjanci CBŚP zatrzymali w tej sprawie ośmioro obywateli Polski - pięć kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą.

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 8 osób Źródło zdjęcia: CBŚP

Na wniosek prokuratora sąd aresztował kierującego grupą. Obecnie lokal, którego dotyczy śledztwo, przestał funkcjonować. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy planują kolejne czynności procesowe. Za zarzucane czyny członkom gangu grozi do 10 lat więzienia, natomiast szefowi gangu - do 15 lat.