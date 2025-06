Napisał do kolegi na komunikatorze, że wziął nóż i jedzie zabić swoją byłą partnerkę

27-latek planował zabić swoją byłą partnerkę Źródło: KMP w Łodzi

Do zdarzenia doszło 17 czerwca po godzinie 18. Łódzcy policjanci otrzymali informację, że 27-latek jedzie spotkać się z byłą partnerką, aby pozbawić ją życia. Od razu rozpoczęto poszukiwania mężczyzny.

Napisał na komunikatorze, że jedzie zabić

- Za pośrednictwem jednego z komunikatorów napisał znajomemu, że wziął ze sobą nóż. Toyota sprawcy została zlokalizowana na kamerach monitoringu w okolicach ulicy Solec w Łodzi. Bezzwłocznie we wskazane miejsce pojechał patrol policji, który zatrzymał podejrzanego. Jak się okazało, jego pojazd uległ awarii. 27-latek był pobudzony i nie wykonywał poleceń interweniujących stróżów prawa. Badanie alkomatem wskazało, że miał w organizmie promil alkoholu - relacjonuje aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.