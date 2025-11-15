Pędził i nagrywał. Na liczniku 200 kilometrów na godzinę

Do zdarzenia doszło w Łodzi. Kierowca pędził al. Włókniarzy 200 km/h Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Film z szaleńczej jazdy jedną z głównych ulic Łodzi - aleją Jana Pawła 2 udostępnił w mediach społecznościowych serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Widać na nim, jak kierujący bmw jedzie z ogromną prędkością, omija inne samochody niczym slalomowe tyczki, a wszystko nagrywa telefonem. Tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Obywatelską na zegarach jego auta, widać, że przekroczył 200 kilometrów na godzinę. LDZ Zmotoryzowani Łodzianie uważają, że kierujący bmw może łamać przepisy innymi pojazdami, które posiada.

Do zdarzenia doszło w Łodzi. Kierowca pędził al. Włókniarzy Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Policyjne postępowanie

Film pokazaliśmy Komendzie Miejskiej Policji i poprosiliśmy o komentarz. - Sprawą kierowcy z bmw zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Za korzystanie przez kierującego z telefonu podczas jazdy wymagające trzymania urządzenia w ręku grozi mandat karny w wysokości 500 złotych i 12 punktów, natomiast za przekroczenie dopuszczalnej prędkości ponad 70 kilometrów na godzinę mandat karny w wysokości 2500 złotych i 15 punktów. Jeśli zaistniałaby sytuacja tak zwanej recydywy wysokość mandatu wzrasta do pięciu tysięcy złotych - informuje młodszy aspirant Maksymilian Jasiak.

I dodaje: - Jednocześnie przekroczenie o ponad 50 kilometrów na godzinę dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym powoduje sytuację administracyjnego zatrzymania prawa jazdy.