Nagle pojawiło się czarne porsche, przemknęło tuż obok pieszej

O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi Źródło: Bandyci drogowi

Do zdarzenia doszło 23 października na skrzyżowaniu ulicy Lutomierskiej z aleją Włókniarzy w Łodzi. Profil "Bandyci drogowi" opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zachowanie kierowcy czarnego porsche.

Czarne porsche o centymetry minęło pieszą

Na filmie zarejestrowanym samochodową kamerką widać samochody skręcające w lewo z ulicy Lutomierskiej w al. Włókniarzy. Wszystkie nagle zaczęły zwalniać, bo po przejściu dla pieszych przechodziła starsza kobieta. W pewnym momencie po prawej stronie pojawiło się porsche, które minęło pojazdy i przemknęło kilka centymetrów obok przechodzącej po pasach pieszej. Ta tylko zdążyła spojrzeć na pojazd, który po chwili pomknął w kierunku południa Łodzi.

Policyjne postępowanie

Nagranie pokazaliśmy rzeczniczce Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i poprosiliśmy ją o komentarz. - Doszło tutaj do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście. Grozi za to mandat karny w wysokości do 1,5 tysiąca złotych, a do 3 tysięcy w recydywie i 15 punktów karnych - przekazała aspirant Kamila Sowińska. Sprawą zajmuje się wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

