Łódź

Nagle pojawiło się czarne porsche, przemknęło tuż obok pieszej

O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
Źródło: Bandyci drogowi
O krok od wypadku na alei Włókniarzy w Łodzi. W sieci pojawił się film, na którym widać, jak kierujący czarnym porsche, zamiast jechać za skręcającymi w lewo samochodami, omija je z prawej strony i o mało nie potrąca idącej po przejściu dla pieszych kobiety. Auto przejeżdża zaledwie kilka centymetrów obok. Sprawą zajmuje się już policja.

Do zdarzenia doszło 23 października na skrzyżowaniu ulicy Lutomierskiej z aleją Włókniarzy w Łodzi. Profil "Bandyci drogowi" opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zachowanie kierowcy czarnego porsche.

Dramatyczna walka o życie dziecka. Co się działo na tej autostradzie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dramatyczna walka o życie dziecka. Co się działo na tej autostradzie?

Piotr Krysztofiak

Czarne porsche o centymetry minęło pieszą

Na filmie zarejestrowanym samochodową kamerką widać samochody skręcające w lewo z ulicy Lutomierskiej w al. Włókniarzy. Wszystkie nagle zaczęły zwalniać, bo po przejściu dla pieszych przechodziła starsza kobieta. W pewnym momencie po prawej stronie pojawiło się porsche, które minęło pojazdy i przemknęło kilka centymetrów obok przechodzącej po pasach pieszej. Ta tylko zdążyła spojrzeć na pojazd, który po chwili pomknął w kierunku południa Łodzi.

O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
Źródło: Bandyci drogowi
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
O krok od tragedii na jednej z głównych ulic Łodzi
Źródło: Bandyci drogowi

Policyjne postępowanie

Nagranie pokazaliśmy rzeczniczce Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i poprosiliśmy ją o komentarz. - Doszło tutaj do nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście. Grozi za to mandat karny w wysokości do 1,5 tysiąca złotych, a do 3 tysięcy w recydywie i 15 punktów karnych - przekazała aspirant Kamila Sowińska. Sprawą zajmuje się wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

OGLĄDAJ: Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość
pc

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaruch drogowyDrogi w Polsce
