50-latek jest podejrzany o liczne oszustwa w branży deweloperskiej Źródło: KWP Łódź

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Łódzcy policjanci zatrzymali w Katowicach prezesa spółek z grupy kapitałowej Hreit S.A. we wtorek, 16 września. Już następnego dnia prokurator przedstawił 50-latkowi osiem zarzutów w sprawie: oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości, oszustw na szkodę nabywców mieszkań inwestycji oraz nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji księgowo-rachunkowej.

- Policjanci ustalili, że na terenie kraju działa grupa osób zamieszanych w oszustwa związane z branżą deweloperską. Zakładali oni spółki odpowiedzialne rzekomo za budowę osiedli mieszkaniowych. Spółki te oferowały inwestorom udziały oraz oprocentowany zysk, a także możliwość zakupu domów i mieszkań w inwestycjach, które miały być realizowane. W rzeczywistości pieniądze od inwestorów i osób wpłacających środki na przyszłe mieszkania były przeznaczane na inne cele, a prace budowlane pozostawały na wczesnym etapie i nie były zgodne z deklarowanym harmonogramem - przekazała kom. Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak przekazał portalowi tvn24.pl Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 50-latek jest pierwszą osobą, która usłyszała w tej sprawie zarzuty.

- Na obecnym etapie przedstawione zarzuty nie odnoszą się do pełnej listy pokrzywdzonych. Baza inwestorów zawiera powyżej 8300 pozycji, zaś nabywców mieszkań – powyżej 2300 pozycji. Obecnie przesłuchano ponad 600 inwestorów oraz 200 kupujących lokale - przekazał Jasiak.

Ponad 188 milionów złotych strat

Jak ustalili śledczy, podejrzany założył i kierował ponad 90 spółkami, które mogły być wykorzystywane w przestępczym procederze. Schemat oszustw obejmował główną spółkę kapitałową, dwie spółki podporządkowane oraz tzw. "spółki córki" i "spółki przelotowe", które pełniły kluczową rolę w mechanizmie oszustwa.

Policjanci zatrzymali 50-latka Źródło: KWP Łódź

Swoje pieniądze tracili zarówno inwestorzy, jak i osoby, które wpłaciły pieniądze na zakup mieszkań w ramach nieruchomości nadzorowanych przez tzw. "spółki córki" i zostały oszukane. Łączne straty szacuje się obecnie na ponad 188 milionów złotych.

Oszukani zostali między innymi nabywcy mieszkań inwestycji: Łozowa 48 w Łodzi, Tuwima Sky w Łodzi, Resovia Sky w Rzeszowie, Pachońskiego Sky w Krakowie, Apartamenty Dąbrowskiego w Gliwicach, Sosnowiec Ostrogórska w Sosnowcu, Tuwima Gardens w Łodzi.

Grozi mu 10 lat więzienia

50-latek nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, które w ocenie prokuratury nie znalazły odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

Sprawa jest rozwojowa. Prokuratura okręgowa wraz z Komendą Wojewódzką Policji skierowały wnioski o wykonanie czynności do jednostek policji na terenie całej Polski.

- W ramach śledztwa badany jest również wątek pokrzywdzenia podwykonawców świadczących usługi na budowach. Akta sprawy już obecnie zawierają 346 tomów tematycznych, co przekłada się na ponad 70 tysięcy stron materiału dowodowego - przekazał prokurator Paweł Jasiak.

"W ramach postępowania badane są również wątki inwestycji Lotnisko Park Sp. z o.o. (Rumia Formeli 17), Apartamenty Barona Sp. z o.o. (Apartamenty Barona Opole), Wrocław Zacharzyce Sp. z o.o. (Apartamenty Kościuszki/Zacharzyce Wrocław), Wrocław Bieńkowice Sp. z o.o. (Green City Bieńkowice Wrocław), Parkowa Świdnica Sp. z o.o. (Apartamenty Parkova 5 w Świdnicy), Apartamenty Młynówka Sp. z o.o. (Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu), Apartamenty Ziętka Sp. z o.o. (Apartamenty Ziętka w Rudzie Śląskiej), Sikorskiego 36 Sp. z o.o. (Sikorskiego 36 Pruszcz Gdański), Aurent Sp. z o.o. (Warszawska W3 Nowy Dwór Mazowiecki), Warszawska 1 Sp. z o.o. (Warszawska Sky Nowy Dwór Mazowiecki), Złota 1 Sp. z o.o. (Apartamenty Złota Nowy Dwór Mazowiecki)" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD