Kierowca autobusu miejskiego zasłabł i wjechał w pięć samochodów

Do zdarzenia doszło około godziny 14 na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i Maratońskiej w Łodzi - to dzielnica Retkinia. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku, w którym brał udział autobus komunikacji miejskiej i kilka samochodów osobowych.

Zdjęcia wypadku opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Widać na nich zniszczone samochody osobowe i poważnie uszkodzony przód autobusu.

Kierowca MPK zasłabł za kierownicą

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący MPK, który jechał ulicą Popiełuszki w kierunku Maratońskiej, w pewnym momencie zasłabł, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w pięć aut, a potem jeszcze w latarnię. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi, kierujący autobusem został zabrany do szpitala i jeszcze dwie osoby z osobówek - przekazał młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi.

Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi Piotr Wasiak w rozmowie z tvn24.pl poinformował, że to była dopiero druga godzina pracy kierowcy.