Łódź

Jest zgoda właścicieli na sprzedaż kamienicy. Pod nią utknęła tarcza drążąca tunel

Zawaliła się ściana kamienicy w Łodzi
Katastrofa budowlana w Łodzi. Mieszkańcy sąsiednich budynków obawiają się o swoje bezpieczeństwo (materiał z września 2024 roku)
Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24
Polskie Linie Kolejowe poinformowały w środę, że mają zgodę wszystkich właścicieli lokali w kamienicy przy ulicy 1 Maja 21 w Łodzi na prowadzenie rozmów o sprzedaży nieruchomości. To budynek, pod którym tkwi maszyna drążąca tunel średnicowy, a jej pracę przerwano po tym, jak zawaliła się część sąsiedniej kamienicy przy 1 Maja 23.

Polskie Linie Kolejowe poinformowały w środę komunikatem, że 9 grudnia przedstawiciele spółki spotkali się z mieszkańcami kamienicy przy Al. 1 Maja 21 w Łodzi, by rozmawiać o możliwościach nabycia zamieszkiwanej przez nich nieruchomości.

"Strony potwierdziły wolę dalszych rozmów w tej sprawie, a spółka uzyskała zgody wszystkich właścicieli nieruchomości do prowadzenia rozmów o procesie sprzedaży lokali" - napisało w komunikacie biuro prasowe PLK.

Część kamienicy się zawaliła

"PLK podkreślają pełną gotowość do dialogu z mieszkańcami, zapowiadają analizę zgłoszonych przez nich postulatów w związku z zaistniałą sytuacją. Obie strony ustaliły, że kolejne spotkanie odbędzie się w połowie stycznia 2026 r." - napisało biuro prasowe PLK.

Na początku grudnia PLK poinformowały, że analizują możliwość wykupu zagrożonych budynków znajdujących się na trasie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi.

Bartosz Żurawicz

7,5- kilometrowy tunel średnicowy ma połączyć Dworzec Fabryczny w Łodzi ze stacjami Łódź Kaliska (kierunek Sieradz, Kalisz) i Żabieniec (kierunek Kutno, Łowicz). Większa z dwóch maszyn TBM drążących tunel utknęła ok. 1000 m od komory końcowej przy stacji Łódź Fabryczna we wrześniu ub. roku po tym, jak zawaliła się część kamienicy przy Al. 1 Maja. Kiedy po próbie wznowienia pracy w listopadzie 2024 r. dostrzeżono zagrożenie dla sąsiednich dwóch kamienic, drążenie tunelu przerwano.

Do wydrążenia zostało około 1000 m tunelu

Tarcza drążąca tkwi pod budynkami unieruchomiona przez ponad rok, a mieszkańcy budynków wysiedleni na czas przejścia maszyny pod budynkami od tego czasu mieszkają w hotelach i wynajętych mieszkaniach. To około 250 osób z trzech sąsiadujących z sobą kamienic przy 1 Maja 19, 21 i 23. Na ich zakwaterowanie budowniczy tunelu wydaje ok. 2 mln zł miesięcznie.

Obowiązujący wciąż termin zakończenia budowy to czerwiec przyszłego roku, a do wydrążenia zostało około 1000 m tunelu. W obszarze oddziaływania maszyny na tym odcinku jest około 100 kamienic. Do tego doszły rosnące koszty wykonawcy, które od rozpoczęcia budowy w 2017 r. wielokrotnie wzrosły, a zostały zwaloryzowane jedynie o 10 proc. wartości kontraktu.

Moment zawalenia się ściany w kamienicy w Łodzi
Źródło: PINB w Łodzi

Autorka/Autor: /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PINB w Łodzi

