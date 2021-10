Marcinka nie spodziewała się nawet jego mama. Chłopczyk czeka w szpitalu na dom

czytaj dalej

Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders przekazał dziennikarce RMF FM, że przyjmuje do wiadomości deklarację premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Natomiast to, czego potrzebujemy, to po pierwsze jednoznaczne działania zmierzające do wykonania decyzji TSUE" - podkreślił.