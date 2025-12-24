Leżał obok urzędu, świadek próbował go reanimować. Mężczyzna zmarł

Śmierć 53-letniego mężczyzny obok urzędu gminy Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło około godziny 8.40 obok urzędu gminy Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim. Służby otrzymały informacje o leżącym obok budynku mężczyźnie. Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia jednego z mieszkańców, na których widać, że na miejscu pojawiła się karetka pogotowia i straż pożarna.

53-latek nie żyje

- Około godziny 8.40 dostaliśmy informację, że przejeżdżający świadek zauważył leżącego mężczyznę. Próbował go reanimować. Niestety, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 53-letniego mężczyzny - przekazała nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Odpowiedź na pytanie, dlaczego mężczyzna zmarł ma dać sekcja zwłok.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.