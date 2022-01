Zwłoki noworodka na śmietniku. Sekcja wykazała, że uraz głowy mógł powstać w czasie porodu

Biegłym z zakresu medycyny sądowej nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co doprowadziło do śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w śmietniku przy ulicy Maratońskiej w Łodzi. - Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, czy dziecko żyło po porodzie. Niezbędne do tego będą szczegółowe badania, w tym histopatologiczne - mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Policja, pod nadzorem prokuratury, stara się ustalić tożsamość matki zmarłego chłopczyka.

- Sądowo-lekarska sekcja zwłok nie pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie, co doprowadziło do zgonu. Widoczny na ciele dziecka uraz miał najprawdopodobniej charakter okołoporodowy. Obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co doprowadziło do zgonu i czy nastąpił on przed, czy już po porodzie - przekazuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Zaznacza, że odpowiedź na te pytania mają dać zlecone badania histopatologiczne. Na ich wyniki śledczy będą musieli jednak poczekać kilka tygodni.