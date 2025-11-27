Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Kluczowa inwestycja na zakręcie. Wykonawca: pieniądze się skończyły

Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Problemy z budową tunelu pod Łodzią
Źródło: TVN24
Czarne chmury gromadzą się nad jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych obecnie w kraju - budową tunelu kolejowego pod Łodzią. Od ponad roku maszyna drążąca nie ruszyła z miejsca, a firma wykonująca prace ogłosiła, że operuje budżetem ustalonym w 2017 roku i jest na krawędzi wypłacalności. - Żeby kontynuować pracę zadłużyliśmy się na 600 milionów złotych, a rozmowy związane z finansowaniem ciągną się od dwóch lat - mówi tvn24.pl Piotr Grabowski, rzecznik PBDiM, firmy realizującej prace.

Mówiąc o tej inwestycji od dawna powinniśmy używać czasu przeszłego. Według pierwotnych planów, właśnie powinniśmy obchodzić czwartą rocznicę ukończenia prac, zaś łódzki dworzec Fabryczny od dawna powinien pękać w szwach i być jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce, a mieszkańcy miasta powinni już zapomnieć o utrudnieniach związanych z wyłączeniem kluczowych ulic w centrum.

Rzeczywistość po czterech latach od deklarowanego momentu zakończenia prac w ogóle nie pasuje do tej wizji. Tunel po czterech latach wciąż nie jest wydrążony. Ba! Nie wiadomo nawet, czy i kiedy uda się go zakończyć. Na otwartym dziewięć lat temu dworcu za ponad półtora miliarda złotych wszystko wygląda jak nowe, bo mało kto z niego korzysta - w końcu to stacja końcowa, z której można wyjechać tylko w kierunku wschodu. A co z mieszkańcami? Około 250 osób musiało opuścić swoje domy i od ponad roku przebywają w wynajętych domach lub hotelach. Pozostali łodzianie od dawna stoją w korkach, bo drogi w ścisłym centrum są zamknięte.

Maszyna drążąca stoi od 14 miesięcy. Nowelizacja ma pomóc uratować inwestycję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maszyna drążąca stoi od 14 miesięcy. Nowelizacja ma pomóc uratować inwestycję

Niestety, chociaż opóźnienie już jest gigantyczne, trudno dzisiaj powiedzieć, o ile jeszcze wzrośnie. Dodatkowo, wykonawca robót w tvn24.pl ostrzega, że prace mogą zostać zatrzymane z powodów finansowych. - Od dwóch lat trwają mediacje z PKP PLK dotyczące finansowania inwestycji, które wciąż jest na poziomie z 2017 roku, czyli z czasu, gdy podpisana była umowa. Tymczasem w tym czasie wybuchła wojna w Ukrainie, była pandemia Covid-19 i doszło do dużej inflacji. Wszystko to zmieniło rynek budowlany, powodując drastyczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych - opowiada Piotr Grabowski, rzecznik Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, firmy realizującej budowę tunelu.

LDZ Zmotryzowani Łodzianie
Moment zawalenia się ściany w kamienicy w Łodzi
Źródło: LDZ Zmotryzowani Łodzianie

Na skraju wypłacalności

Grabowski wskazuje, że wykonawca prac już dawno by musiał je przerwać, gdyby nie to, że sięgnął po pożyczki - łącznie to około 600 milionów złotych.

- Ta pula pieniędzy już się wyczerpała i potrzebna jest rzetelna waloryzacja kontraktu, by sprawnie móc kontynuować tę inwestycję - zaznacza rzecznik.

Wskazuje, że rozmowy na temat zmiany wysokości finansowania ciągną się od 2023 roku. - Mediacje mają więc wpływ na start maszyny TBM, a w konsekwencji na czas, kiedy lokatorzy wrócą do swoich mieszkań. Prezes naszej firmy podnosił tę kwestię już podczas komisji infrastruktury w tym miesiącu - dodaje rozmówca tvn24.pl.

Kiedy ruszy Katarzyna?

Kiedy pytamy Piotra Wilgusiaka z zespołu prasowego PKP PLK o problemy finansowe wykonawcy, odpowiada, że jeszcze w tym miesiącu przedstawiona wykonawcy zostanie propozycja mediacyjna. Jednocześnie wskazuje, że firma PBDiM zobowiązała się, że do 16 stycznia przyszłego roku ruszy maszyna drążąca TBM "Katarzyna", której pracę wstrzymano po tym, jak runęła oficyna jednej z kamienic przy ulicy 1 Maja. Obietnica ta - jak zaznacza Wilgusiak - została złożona na ręce posłów z ziemi łódzkiej oraz przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury w czasie komisji sejmowej.

- Na dziś nie widzimy wystarczających działań wykonawcy w zakresie utrzymania realności tego terminu - mówi Wilgusiak.

Dodaje przy tym, że dla zapewnienia ciągłości prac PKP PLK przekazało w formie bezpośrednich płatności około 250 milionów złotych na rzecz podwykonawców firmy PBDiM.

Co na Piotr Grabowski z PBDiM? Po pierwsze zaznacza, że na komisji infrastruktury rzeczywiście padł styczniowy termin uruchomienia maszyny TBM "Katarzyna", który jest możliwy, ale tylko wtedy, jeżeli uda się dojść do porozumienia z zamawiającym w kwestiach finansowych i w kwestiach związanych z zabezpieczeniem budynków. Po drugie zaznacza, że chociaż PKP PLK faktycznie przekazało środki podwykonawcom, to i tak wyrwa w budżecie wykonawcy prac wymagała wydania niemal wszystkich środków własnych i zadłużenia się na 600 milionów złotych.

Tunel ma przebiegać pod ścisłym centrum Łodzi
Tunel ma przebiegać pod ścisłym centrum Łodzi
Źródło: PKP PLK

Widmo bankructwa

Sytuacja PBDiM staje się na tyle poważna, że - jak ostrzega posłanka Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości - istnieją obawy, że firma może zbankrutować. Podczas zorganizowanej 5 listopada komisji infrastruktury poświęconej budowie tunelu parlamentarzystka zaznaczała, że firma nie otrzymała pomocy na czas.

- To jest ważna firma. Jest firmą polską i pracuje z polskim kapitałem, korzystając z różnych podwykonawców, bo przecież tak się dzieje i to jest normalne. Niektórzy przedsiębiorcy – i to boli - są zostawieni sami sobie - mówiła.

Czy upadek wykonawcy jest możliwy? Dyrektor PBDiM Mariusz Serżysko podczas tej samej komisji stwierdził, że "najgorszym scenariuszem byłoby, jeżeli firma upadłaby wraz z projektem".

- Nasze zaangażowanie zostanie zmarnowane, personel, którym dysponujemy, się rozejdzie. Wszystko to się stanie, jeżeli tarcza będzie dalej stała i nie będzie wykonywała pracy. Ewentualne przejęcie przez syndyka majątku i inwentaryzacja majątku spółki byłyby bardzo problematyczne - przestrzegł wskazując, że to tylko spotęgowałoby opóźnienia na budowie.

Wycofanie się z inwestycji "nie wchodzi w grę"

Jak na całą sytuację reaguje resort infrastruktury? Na omawianej wyżej komisji obecny był sekretarz stanu Piotr Malepszak. Podkreślał, że inwestycja związana z budową tunelu średnicowego w Łodzi "musi zostać dokończona", a wycofywanie się z niej "nie wchodzi w grę".

- Ze strony ministerstwa najważniejszym elementem jest zapewnienie dalszego finansowania tej inwestycji. Podkreślam, że to mamy zapewnione. Jest rezerwa, która pozwoli tę inwestycję dokończyć - podkreślił.

W swoim wystąpieniu zaznaczał, że że budowa tuneli, zwłaszcza drążenie maszyną o dużej średnicy płytko pod miastem, jest „bardzo specjalistyczną pracą, w której brakowało doświadczenia w obszarze kolejowym”.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Udostępnij:
TAGI:
PKP PLKKolejŁódź
Czytaj także:
Black Week - PLUS
Black Week z "plusem". Płać mniej - korzystaj dłużej
Polska
MQ-9 Reaper
Amerykanie zestrzelili swojego najdroższego drona. Mieli ważny powód
Świat
imageTitle
Niesamowity powrót w meczu. Twierdzi, że czuwał nad nim duch ojca
Najnowsze
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
WARSZAWA
Stubaier Gletscher
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
METEO
Szpital
Brakuje 150 tysięcy pielęgniarek. Eksperci biją na alarm
Zdrowie
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
BIZNES
imageTitle
Druzgocąca diagnoza. Igrzyska przepadły, pożegnanie trzeba odłożyć
EUROSPORT
imageTitle
Przystanek Ankara. Śliwka zaprezentowany w nowym klubie
Najnowsze
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
WARSZAWA
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Odra, żółta gorączka, denga – o jakie szczepienia warto zadbać przed daleką podróżą?
Anna Bielecka
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
BIZNES
Zastrzyk, szczepionka, lekarz (zdj. ilustracyjne)
Najpierw infekcja, potem szpital. A w nim kolejne zagrożenia
Zdrowie
imageTitle
"Duża wiadomość" od Cristiano Ronaldo
EUROSPORT
imageTitle
Alarm przed Pucharem Świata. Konkursy zagrożone
EUROSPORT
Na dworcu w poczekalni skradziono pluszowego misia
Posadziła misia na ławce i poszła po bilet. Gigantyczna zabawka zniknęła
Szczecin
Dariusz Stefaniuk, Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski w Budapeszcie
Politycy PiS w Budapeszcie. "Już nie wrócicie?"
Polska
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
METEO
Lubin, Barbórka
Górnicy z mniejszą barbórką i niepewną "czternastką"
BIZNES
Odra jest wirusową chorobą zakaźną
Groźny wirus na Podkarpaciu. Wzrosła liczba zakażeń
Piotr Wójcik
Donald Tusk
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Sabotaż"
Polska
10-miesięczne dziecko trafiło do szpitala
Znęcała się nad rocznym dzieckiem, nagrywała to i wysyłała ojcu
Wrocław
Zabezpieczono też pieniądze
Śledztwo w sprawie korupcji. Starosta w areszcie, policjanci z zarzutami
Łódź
Opryskiwanie pola
Chemikalia szkodzą bardziej niż sądzono. Nowe badania
Zdrowie
imageTitle
Brutalna bitwa, 17 czerwonych kartek. Zaczęło się niewinnie
EUROSPORT
Papież Leon XIV w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem
Papież w Turcji. Mówił o trzeciej wojnie światowej "toczonej fragmentarycznie"
Świat
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
WARSZAWA
Znaleźli kontrabandę
Papierosy ukryte w pietruszce. W wykryciu kontrabandy pomógł pies
Białystok
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica