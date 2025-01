Z jednej strony "podziemne jezioro", z drugiej kurzawka. Katarzyna ciągle nie drąży

TBM "Katarzyna" zatrzymała się w ścisłym centrum Łodzi po tym, jak doszło do katastrofy budowlanej - na początku września runęła oficyna kamienicy przy al. 1 Maja 23. Potem przez kilka tygodni maszyna stała, a wykonawca tunelu starał się stabilizować grunt w okolicy, żeby nie doszło do zniszczenia kolejnych budynków. Po dwóch miesiącach maszyna wznowiła pracę i - po dziesięciu dniach - znowu się zatrzymała. Było to konieczne, bo - jak przekazał nam Piotr Grabowski - rzecznik firmy wykonującej inwestycję - w jednej z kamienic na trasie "Katarzyny" odezwały się specjalne czujniki monitoringu zamontowane na budynku, które przekazały, że teren pod nim jest niestabilny.