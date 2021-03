"Nie ma takiej możliwości, by nawet do wyjaśnienia sprawy, te osoby nadal piastowały swoje funkcje"

Oczekują, że RPO dopilnuje wdrożenia procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych

- To bardzo dobry krok, że nowa rektorka Szkoły Filmowej postanowiła wdrożyć procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Takie procedury oraz systemowe wsparcie ofiar przemocy są potrzebne nie tylko w łódzkiej uczelni, ale również we wszystkich szkołach artystycznych, ponieważ doniesienia wskazują, że podobny proceder ma miejsce w innych placówkach. Uważamy, że jest to przemoc instytucjonalna, dlatego złożymy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poprosimy, by Adam Bodnar zajął się tą sprawą - podkreśliła Elżbieta Żuraw z Wiosny Roberta Biedronia na sobotniej konferencji prasowej przed siedzibą Szkoły Filmowej w Łodzi.