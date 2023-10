Weronikę zaatakowały psy. Ciężko ranną dziewczynę znaleźli w rowie przechodnie, walczyła o życie

Do zdarzenia doszło 26 maja w Mikołajówku niedaleko drogi wojewódzkiej 482 w okolicach Łasku. Idącą do autobusu dziewczynę zaatakowała sfora psów. Ciężko ranną 18-latkę znalazły w rowie przypadkowe osoby. Weronika trafiła na oddział intensywnej terapii, gdzie kilka dni walczyła o życie. Przeszła wiele operacji i przeszczepów skóry. Policjanci dwa dni po zdarzeniu odłowili psy , które zaatakowały dziewczynę.

Zarzuty dla właściciela psów

- W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Łasku został ogłoszony Stanisławowi D. zarzut niezachowania ostrożności przy hodowli psów i wypuszczenia ich bez możliwości kontroli poza teren posesji i w ten sposób nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonej, która została zaatakowana i pogryziona przez psy - przekazała w komunikacie prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. - Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego czynu i zaprzeczył temu, by to jego psy miały pogryźć pokrzywdzoną. Po wykonaniu czynności końcowych został skierowany do Sądu Rejonowego w Łasku akt oskarżenia. W przypadku nieumyślnego działania grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności - dodała .